Хачатурянц: «У меня были кандидатуры на пост главного тренера, которые думал предложить «Спартаку»

Бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о том, кого бы он назначил главным тренером «Спартака», если бы стал руководителем московского клуба.

11 ноября «Спартак» отправил в отставку Деяна Станковича, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов, который до этого входил в тренерский штаб серба.

«Не хочу озвучивать, но у меня были кандидатуры, которые думал предложить «Спартаку». Сейчас все спекуляции о том, что бы я сделал, остаются спекуляциями. Я же не в «Спартаке». Карпин? Валерий Георгиевич — потрясающий человек и высококлассный тренер», — приводит Sport24 слова экс-главы РПЛ.