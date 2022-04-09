Гаврилов: «Рубину» не стоит увольнять Слуцкого. Вылетят — будут делать новую команду»

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Рубина» в матче 24 тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Всегда так было — результата нет, значит причина в тренере. Но я не думаю, что все упирается в Слуцкого. У нас все всегда упирается в результат. Так ведь? Если результата нет, значит руководство будет менять тренера или же будут обновлять команду. Раз результата нет, значит, какая-то проблема должна быть. Любой тренер хочет добиться желаемого результата, другое дело, могут ли это осуществить игроки. В любом случае сейчас какие-то шаги предпринимать не стоит, надо доигрывать чемпионат, а там уже как получится. Вылетят, значит, заново надо делать команду, а кто возьмется — тоже неизвестно, надо будет думать, искать», — ответил Гаврилов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Для «Рубина» матч с «Краснодаром» обернулся четвертым подряд поражением. Команда проиграла восемь из девяти последних матчей.

Казанцы занимают лишь 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. От зоны вылета «Рубин» отделяют четыре очка.