Джордан Ларссон оценил шанс на возвращение из АИКа в «Спартак»

Нападающий АИКа Джордан Ларссон, который ранее приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в шведский клуб, оценил возможность возвращения в Россию.

«У меня все еще есть контракт со «Спартаком». Он рассчитан еще на один год. Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Ларссона SVT Sport.

4 апреля, «Спартак» объявил, что Ларссон приостановил действие контракта с московским клубом до лета этого года. Оставшуюся часть сезона 24-летний швед проведет в АИКе.

В сезоне-2021/22 Ларссон забил 2 гола в 23 матчах за «Спартак».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионат России и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.