Колосков: «Не думаю, что Слуцкого надо менять. В России нет тренеров такого уровня!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил вероятность возможной отставки главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Критерий успешности тренера — результат. Так было всегда. Везде тренеров увольняют за отсутствие результата, но бывают и исключения. Бывают же объективные обстоятельства, которые не зависят от тренера. Никто же не скажет, что Слуцкий случайный человек в футболе. Кредит доверия у Слуцкого огромный. Видно, что руководство поддерживает его. Видимо, что-то где-то не получается. Много ситуаций бывает разных. Не думаю, что Слуцкого надо менять. В России нет тренеров такого уровня. Действия руководства «Рубина» абсолютно справедливы», — сказал Колосков «СЭ».

В матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место. В следующем матче команда Леонида Слуцкого сыграет в гостях со «Спартаком» (16 апреля).