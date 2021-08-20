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Экс-форвард «Спартака» Баженов назвал плохим нынешний уровень российского футбола

15:09
Никита Баженов. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Никита Баженов. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о лимите на легионеров и уровне российского футбола.

«Я сто процентов за отмену лимита. Хуже не станет. У нас ведь такие же люди, как и везде: 16-17 летний футболист в России — такой же, как и в любой другой стране, но мы не встроены в европейских рынок, у нас ведь свой путь. Люди в Сербии и Дании до 20 лет прекрасно понимают, что им нужно уходить в топ-5, стремятся туда изо всех сил и согласны на любой вариант, а у нас этого нет.

Тут дело в голове, в ментальности: «Нужно уезжать». Этого нет, потому что всем кажется, что и здесь хорошо. Но если брать уровень, особенно нынешний, то очевидно, что здесь все плохо. В голове нужно менять ориентиры, а это сложная история. В Сербии и Дании молодой не допускает мысли, что ехать в Европу не нужно, там понимают, что это необходимый шаг, там суперигра», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Напомним, сейчас в РПЛ действует лимит «8+17» в заявке на сезон.

13 августа РФС разослал клубам Тинькофф РПЛ письма с предложениями по развитию футбола в России.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1392353_Futbolisty_zdes_vse_ploho_nuzhno_ujezzhat_I_RPL_ot_etogo_vyigrajet_Derzkoje_vystuplenije_Nikity_Bazhenova

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита