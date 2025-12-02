«Ростов» сообщил о смерти экс-форварда Исо Каньенды

Бывший нападающий «Ростова» Исо Каньенда умер на 44-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба.

По информации PanafricaFootball, форвард скончался от рака печени. Последние годы он жил в Манчестере с семьей.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Исо», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Каньенда играл за «Ростов» с 2003 по 2005 год, а также в сезоне-2006/07. Кроме того, представитель Малави выступал в «Локомотиве», «КАМАЗе», «Роторе» и брянском «Динамо». Вместе с железнодорожниками форвард стал бронзовым призером чемпионата России в 2005 году.

На его счету 60 матчей за сборную Малави, в которых он забил 19 голов. Он дважды признавался лучшим игроком года в стране.