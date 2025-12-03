Гендиректор «Акрона» Клюшев — о продлении контракта Дзюбы: «Поговорим в конце сезона»

Гендиректор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта нападающего Артема Дзюбы.

— Как поживает Артем Дзюба?

— Все прекрасно, он — молодец, старается и помогает команде.

— Заур Тедеев сравнивал его со львом.

— Мне кажется, он и сам регулярно проводит такие ассоциации.

— В вашем понимании кто он?

— Игрок футбольного клуба «Акрон».

— Продлите ли контракт с Дзюбой?

— Поговорим об этом в конце сезона.

В этом сезоне Дзюба в 15 матчах РПЛ забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Контракт 37-летнего футболиста с клубом действует до конца сезона-2025/26.