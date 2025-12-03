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Гендиректор «Акрона» Клюшев — о продлении контракта Дзюбы: «Поговорим в конце сезона»

Микеле Антонов
Корреспондент

Гендиректор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта нападающего Артема Дзюбы.

— Как поживает Артем Дзюба?

— Все прекрасно, он — молодец, старается и помогает команде.

— Заур Тедеев сравнивал его со львом.

— Мне кажется, он и сам регулярно проводит такие ассоциации.

— В вашем понимании кто он?

— Игрок футбольного клуба «Акрон».

— Продлите ли контракт с Дзюбой?

— Поговорим об этом в конце сезона.

В этом сезоне Дзюба в 15 матчах РПЛ забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Контракт 37-летнего футболиста с клубом действует до конца сезона-2025/26.

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Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Динамо Мх

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П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

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Георгий Мелкадзе
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