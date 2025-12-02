Бабаев — о долге «Атлетико Минейро» за защитника Фукса: «Бразильский клуб пока молчит»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ» о статусе дела по трансферу экс-защитника армейцев Бруно Фукса в «Атлетико Минейро».

«Мы выиграли дело в ФИФА. «Атлетико Минейро» дан определенный срок, чтобы клуб произвел расчет. Если он этого не сделает, то последуют санкции. Бразильский клуб пока молчит», — сказал Бабаев «СЭ».

Фукс перешел в ЦСКА в августе 2020 года. В январе 2023 года «Атлетико Минейро» арендовал футболиста, а затем выкупил его в январе 2025 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 2,7 миллиона евро, но бразильский клуб еще не заплатил за сделку.

С февраля 2025 года Фукс выступает за «Палмейрас» на правах аренды из «Атлетико Минейро».