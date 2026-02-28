Экс-арбитр Николаев — о первых матча после рестарта РПЛ: «Не сказал бы, что где-то вмешательства ВАР были лишними»

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе арбитров РПЛ в первых матчах после рестарта сезона.

«Посмотрел все матчи после рестарта и не сказал бы, что где-то вмешательства ВАР были лишними. Было очень много спорных и сложных моментов, где арбитр сам не мог принять решение, например, увидеть руку Кордобы в атаке «Краснодара». Поэтому это стечение обстоятельств, что такие спорные моменты случились сразу в трех первых матчах после рестарта», — сказал Николаев «СЭ».

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