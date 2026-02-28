«Локомотив» — «Пари НН»: Руденко получил красную карточку в концовке первого тайма

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко оставил свою команду в меньшинстве в матче 19-го тура чемпионата России против «Пари НН».

Футболист на 41-й минуте при счете 1:0 в пользу железнодорожников получил первое предупреждение, а на 44-й минуте судья показал ему вторую желтую карточку.

Игра проходит в Москве на «РЖД Арене».

В сезоне-2025/26 26-летний Руденко принял участие во всех 19 матчах РПЛ, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 17:00. РЖД Арена (Москва)

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