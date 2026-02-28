Эшковал не сыграет со «Спартаком», «Ростов» потерял трех игроков

Защитник «Акрона» Родриго Эшковал в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2) получил четвертое предупреждение в нынешнем турнире, заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит игру 20-го тура со «Спартаком». Она пройдет в Москве 9 марта.



По итогам встречи с «Краснодаром» (1:2) «Ростов» лишился трех футболистов. 7 марта в 20-м туре против «Балтики» на поле не смогут выйти полузащитник Кирилл Щетинин (дисквалификация за четыре предупреждения), а также защитники Илья Вахания и Дмитрий Чистяков, которые были удалены в матче с «быками».