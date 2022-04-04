Титов: «Несерьезно говорить, что «Спартак» проиграл из-за снежного поля»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о прошедшем матче команды против «Локомотива» (0:1) в 23-м туре Тинькофф РПЛ.

— Результат дерби огорчил, но не удивил, — сказал «СЭ» легендарный игрок «Спартака». — По-моему, все логично. «Локомотив» играл организованнее, более дисциплинированно и выжал из игры максимум — нанес один удар в створ и заработал три очка. «Спартак» же прилично смотрелся лишь в первые 20-25 минут: был активнее и создал несколько хороших моментов. Но отличиться Бакаеву пару раз помешал Худяков, а проход Промеса прервал Едвай. После этого остроты и осмысленности у «Спартака» становилось меньше и меньше.

— Сильно ли на качестве игры сказалось снежное поле?

— Газон был одинаково тяжелым для обеих команд. И говорить о том, что поле помогло «Локомотиву» и виновато в поражении «Спартака», просто несерьезно.