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Титов: «Несерьезно говорить, что «Спартак» проиграл из-за снежного поля»

Титов заявил, что несерьезно винить снежное поле в поражении «Спартака»
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о прошедшем матче команды против «Локомотива» (0:1) в 23-м туре Тинькофф РПЛ.

— Результат дерби огорчил, но не удивил, — сказал «СЭ» легендарный игрок «Спартака». — По-моему, все логично. «Локомотив» играл организованнее, более дисциплинированно и выжал из игры максимум — нанес один удар в створ и заработал три очка. «Спартак» же прилично смотрелся лишь в первые 20-25 минут: был активнее и создал несколько хороших моментов. Но отличиться Бакаеву пару раз помешал Худяков, а проход Промеса прервал Едвай. После этого остроты и осмысленности у «Спартака» становилось меньше и меньше.

— Сильно ли на качестве игры сказалось снежное поле?

— Газон был одинаково тяжелым для обеих команд. И говорить о том, что поле помогло «Локомотиву» и виновато в поражении «Спартака», просто несерьезно.

Зелимхан Бакаев (в&nbsp;белом). «Бакаев обижается, когда его меняют, — да ты делай свое дело: забивай!» Титов — о поражении «Спартака»
Егор Титов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Динамо

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