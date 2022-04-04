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РФС разрешил российским тренерам с категорией не ниже «А-УЕФА» замещать должность главного тренера до конца сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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В понедельник, 4 апреля, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты ряд решений, сообщает сайт организации.

Бюро исполкома РФС разрешило российским тренерам с категорией не ниже «А-УЕФА», которые начали работать в системе клуба до 23 февраля, замещать должность главного тренера до конца сезона, если контракт с иностранным тренером был расторгнут или приостановлен.

«1.1. Утвердить изменения в Правила РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (ред. 4.0).

1.2. Утвердить изменения в Регламент Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги) сезона-2021/22 .

1.3. Ввести в действие пункты 1 и 2 настоящего Постановления с 1 апреля 2022 года.

2. Утвердить изменения в Регламент РФС по разрешению споров», — говорится в пресс-релизе.

Источник: https://www.rfs.ru/news/215628
РФС
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