Титов — о потолке зарплат: «Когда Фетисов вернулся из НХЛ, он сразу продвинул эту идею в хоккее. Почему бы это не сделать и в футболе?»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался об идее введения потолка зарплат в российском футболе.

— Рассматривается введение потолка зарплат в российском футболе. Это перспективная история?

— Когда Вячеслав Фетисов вернулся из НХЛ, он сразу продвинул потолок зарплат в хоккее. Почему бы это не сделать и в футболе? Тратятся огромные деньги, которые составляются из наших налогов. Хотелось бы, чтобы эта тема развивалась, но ее необходимо доработать. Если, например, ты переходишь в «Баварию» и «Интер», ты и должен получать соответствующе. Тема непростая, есть сомнения. Но если это дошло до министерства спорта, значит, так тому и быть.

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.