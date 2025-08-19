Титов поддержал новый лимит на легионеров: «Я за то, чтобы играли наши игроки в условиях правильной конкуренции»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением об идее введения нового лимита на легионеров в РПЛ.

— В Минспорте сообщили о планомерном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ. Как вы к этому относитесь?

— Пришло время. Сам был сторонником того, чтобы российские футболисты росли с иностранцами рядом в правильной конкуренции. Но мы видим стартовый состав «Зенита», где выходит на поле только один россиянин — Денис Адамов. Я этого не понимаю. Переживаю за российских футболистов. Хотелось бы взять пример с «Локомотива», где на них делается ставка — это мне больше по душе. Без иностранцев никуда, но они должны заслужить место в составе. И мы видим сейчас, что «Локомотив» идет на первом месте, а первая скрипка там — россияне. Поэтому я за то, чтобы играли наши в условиях правильной конкуренции.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.