Мойзес заявил, что ЦСКА будет участвовать в чемпионской гонке в этом сезоне

Защитник ЦСКА Мойзес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном чемпионстве армейцев в этом сезоне РПЛ.

— Ты сказал, что 4-5 команды будут бороться за чемпионство в РПЛ. ЦСКА в этом сезоне входит в число этих клубов?

— Да, конечно. ЦСКА будет бороться за чемпионство в этом сезоне, — сказал Мойзес «СЭ».

ЦСКА после 5-го тура занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.