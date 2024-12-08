Титов: «Зимой Угальде покинет «Спартак»? Он попал в свою среду. Этим надо дорожить!»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, может ли форвард красно-белых Манфред Угальде зимой перейти в европейский клуб.

— А не боитесь, что зимой Угальде уедет в серьезный европейский клуб?

— Все упирается в цену. Продается все, если речь идет о больших суммах. При этом мне кажется, что Угальде сейчас получает удовольствие от игры в «Спартаке». Проще говоря, кайфует от того, что с ним происходит! А ведь, как заметил выше, ему потребовалось время, чтобы выйти на такой уровень.

Уехать в топовый европейский чемпионат? Опять встанет вопрос адаптации... Мы же видим, что происходит с Захаряном. Травмы, травмы, травмы... И уже закрадываются сомнения: а стоила ли игра свеч? В Испании совсем другая интенсивность. Отсюда такое количество повреждений.

Я это к тому, что Угальде сейчас попал в свою среду. Этим надо дорожить. В линии атаки мы наблюдаем химию. Хорошо заработали фланги, особенно левый. На такой футбол очень приятно смотреть.

А в гостевом матче с «Краснодаром» была еще и дикая самоотдача! Такого в исполнении красно-белых, признаюсь, очень давно не видел. Вся команда пласталась и работала на результат. Его величество футбол за такое подопечных Станковича и вознаграждает.