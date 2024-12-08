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Сегодня, 11:30

Мелик-Гусейнов: «Есть оптимизм и уверенность, что «Пари НН» сохранит прописку в РПЛ»

Даниил Аршавский
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о положении команды по итогам первой половины сезона РПЛ после поражения в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:3).

«Конечно же, есть и оптимизм, и уверенность, что клуб сохранит прописку в РПЛ. Да, были непростые времена, лихорадило — и в плане смены тренерского штаба, и в плане травм, которые случились в том числе перед последней игрой. Уверен, что после зимней паузы ребята выйдут существенно обновленными», — цитирует Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Нижегородская команда набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

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П
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Бителло

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 7
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