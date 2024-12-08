Мелик-Гусейнов: «Есть оптимизм и уверенность, что «Пари НН» сохранит прописку в РПЛ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о положении команды по итогам первой половины сезона РПЛ после поражения в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:3).

«Конечно же, есть и оптимизм, и уверенность, что клуб сохранит прописку в РПЛ. Да, были непростые времена, лихорадило — и в плане смены тренерского штаба, и в плане травм, которые случились в том числе перед последней игрой. Уверен, что после зимней паузы ребята выйдут существенно обновленными», — цитирует Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Нижегородская команда набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.