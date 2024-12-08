Титов назвал четырех игроков «Спартака», делающих результат

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» объяснил прогресс полузащитника красно-белых Маркиньоса.

— Вас поразил прогресс Маркиньоса, который в трех последних матчах РПЛ отдал четыре голевые передачи?

— Здесь все дело в адаптации. Вот возьмите Угальде. В прошлом сезоне в 12 матчах не забил ни одного гола. Сейчас — уже 15. Любому футболисту с другого континента сложно сразу в РПЛ давать результат. Вспоминается Кавенаги, которому потребовалось время на раскачку. Поначалу аргентинцу пришлось весьма тяжело.

По Угальде сразу было понятно, что нападающий с ценными качествами. Но, как говорится, всех нас делает окружение. Манфред нашел взаимопонимание с партнерами. Этот «Спартак» в какой-то степени можно сравнить с нашей хоккейной командой.

— Почему?

— Там в первой тройке Голдобин, Морозов, Порядин — все невысокие. Когда они в порядке, пойди их поймай! В прошлом сезоне, наверное, 50 процентов очков набрали именно они. Так и в футбольном «Спартаке» эпизоды решают четверо исполнителей — Барко, Угальде, Бонгонда, Маркиньос.

— Все маленькие.

— Да, маленькие и быстрые! И они поймали химию. Здорово, что Маркиньос в итоге начал понимать партнеров с полуслова, пусть уже и перед паузой. Да, эта четверка выделяется.