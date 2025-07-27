Главный тренер «Спортинга» одобрил трансфер защитника «Спартака» Мангаша. Клубы ведут переговоры

Как стало известно «СЭ», лиссабонский «Спортинг» действительно ведет переговоры со «Спартаком» о возможном переходе защитника Рикарду Мангаша.

Главный тренер португальцев Руй Борхес одобрил этот трансфер и заинтересован в переходе бывшего подопечного по «Витории Гимарайнш».

Защитник перешел в «Спартак» в сентябре 2024 года из «Витории Гимарайнш». В прошедешем сезоне на счету 27-летнего португальца 17 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами.

Ранее издание Record сообщило, что сумма перехода может составить около 4 миллионов евро.

Контракт Мангаша со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

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