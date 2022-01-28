Во Франции сообщили, что Чалов попал в сферу интересов «Бреста»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов находится в сфере интересов французского «Бреста», сообщает журналист Игнацио Генуарди.

В 16 матчах текущего сезона Тинькофф чемпионата России на счету 23-летнего Чалова три гола. Контракт форварда с ЦСКА действует до лета 2024 года, а его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 8,5 миллиона евро.

Главный тренер «Бреста» Мишель Тер-Закарян и его штаб высоко оценивают потенциал нападающего московского клуба, добавляет Foot-sur7.

«Брест» идет на 13-м месте в лиге 1, одержав после 22 туров семь побед и набрав 28 очков.