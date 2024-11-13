«Зачем Дзюба сказал про водокачку?! Если бы не травма, Костя мог попасть в сборную». Черданцев вступился за Генича
Комментатор Георгий Черданцев ответил нападающему Артему Дзюбе, который в интервью «Матч ТВ» раскритиковал работу тележурналистов.
Мы не комментируем матчи для Дзюбы и Карпина
— Считаю, у тех, кто в последнее время стал высказываться о комментаторах, есть два заблуждения. Причем глубоких, — считает Черданцев. — Я это говорю как один из ветеранов профессии в нашей стране. Наверное, осталось не так много коллег, которые работают дольше меня. Виктор Гусев, Гомельский, Елагин, может быть, кто-то еще, но это буквально несколько человек на всю страну. Поэтому, думаю, имею право высказаться на данную тему.
— Итак, заблуждение первое?
— Комментатор существует для того, чтобы комментировать, а футболист и тренер — чтобы играть в футбол и тренировать. Но происходит некоторая путаница, не находите? Почему-то некоторые тренеры и игроки стали комментировать комментаторов... Не очень понятно почему. Валерий Георгич Карпин как-то сказал про нас: почему они могут нас обсуждать, а мы их — нет?
— Разве несправедливо?
— Да ради бога! Конечно, они могут нас обсуждать. Я о другом. О путанице при определении, что из себя представляет журналистская профессия. Каждый человек делает свой выбор. Либо профессионально занимается спортом, либо поступает в университет, изучает литературу, русский и иностранный языки, пишет сочинения и так далее. В итоге становится комментатором — человеком, который рассказывает о других людях, об определенной сфере жизни. В нашем случае это спорт.
Кинокритик пишет о кино. А по логике Валерия Георгиевича и Артема писать о кино теперь могут только большие режиссеры. А если ты не Карен Шахназаров, значит, не имеешь права говорить о синематографе, вести блоги? Вот только наши самые известные блогеры в этой сфере не сняли ни одной картины.
— Второе заблуждение?
— Мы, комментаторы, не комментируем матчи для профессионалов, тренеров, футболистов. Мы это делаем для широкой аудитории. Для девушек и женщин, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей. И для остальной аудитории, которая мало что понимает в футболе. Им интереснее смотреть спортивную трансляцию, когда тележурналист объясняет им какие-то элементарные вещи, которые сидящий у телевизора человек просто не знает. Мы не комментируем игры для Валерия Карпина и Артема Дзюбы. Они, конечно, в футболе разбираются лучше любого из нас. Это же совершенно очевидно. При этом я, например, не учу Валерия Георгича тренировать, а Артема — играть. Однако без оценочного суждения ты никуда не денешься.
— Почему?
— Во-первых, это неотъемлемая часть профессии. Сказать, плохо сыграно или хорошо, в том числе и наша задача. В противном случае это просто интершум, который может изображать не человек, а искусственный интеллект. То есть просто называть фамилию футболиста, в данный момент владеющего мячом. Только вот зрителю все это неинтересно.
— А профессиональному футболисту?
— Наверное, профессиональный футболист смотрит трансляцию без звука. Знаю массу хоккеистов, которые не любят великих хоккейных комментаторов. Именно великих. Потому что, мол, они не разбираются в деталях. И, знаете, любой профессиональный спортсмен серьезного уровня, скорее всего, считает, что комментатор ничего не понимает в его виде спорта.
— И вас это не задевает?
— Комментатор федерального канала отдает себе отчет в том, что он работает для широкой аудитории. Иногда он ведет репортаж для случайных в спорте людей, для тех, кто просто сел у экрана за компанию. Сейчас, например, люди часто смотрят матчи семьями. Они не понимают нюансов, хотят разобраться. И комментатор своими оценочными суждениями призывает зрителя к какому-то диалогу. Мы им подбрасываем тему для дискуссий в перерыве. Был пенальти или не был и так далее. Мы первые, кто в прямом эфире реагирует на какие-то события, и, соответственно, это становится точкой отсчета для обсуждения. Ведь хорошо, когда есть что обсуждать после матча! Другое дело — корректность и форма, в которой это суждение высказывается. Понимаете? И тут я соглашусь и с Дзюбой, и с Карпиным. Форма очень важна. Могу привести вам один пример из своей практики.
— Давайте.
— Свой первый большой матч на федеральном канале я прокомментировал в 1999 году. «Мольде» — ЦСКА (4:0). И во время репортажа мне в аппаратную принесли записку от моего руководителя. Это уже ЧП!
— А что было в записке?
— «Немедленно прекрати учить их играть в футбол!» Я тогда подумал, что моя карьера комментатора закончилась... На следующий день прихожу на работу, меня вызывает к себе наш руководитель Алексей Иваныч Бурков: «Кого ты учишь? Эти люди всю свою жизнь играют в футбол, тренируются. Что ты им хочешь объяснить?!» Я тогда получил урок на всю жизнь! Конечно, по молодости хочешь показать зрителю, что ты знаток футбола и во всем разбираешься. Такие перехлесты бывали. Но с опытом, возрастом ты все-таки вырабатываешь определенный стиль и понимаешь, что в своих оценках не должен впадать в крайности. Все нужно высказывать в уважительной манере.
Аршавин разбирает игры интереснее Невилла и Каррагера
— Но вас коробит, когда и Карпин, и Дзюба говорят, что современные комментаторы слабо разбираются в нюансах футбола?
— Это вопрос вкусовщины. Надо разбирать конкретные фразы и конкретные претензии. Сложно обобщать. Лично я стараюсь работать над собой, чтобы не рубить с плеча и не давать крайних оценок. Мол, этот не умеет или что-то в таком роде. Я прекрасно понимаю, что люди в РПЛ случайно не попадают. Они априори уже прошли большой путь.
— Тогда можете ответить на конкретную претензию Дзюбы? Вот его цитата из интервью: «Не знаю, правда или нет: Черданцев говорит, что в студии Sky Sports сидят Невилл и Каррагер и несут полную чушь. Ну, если Невилл и Каррагер, победители Лиги чемпионов, несут чушь о футболе, то я вообще стесняюсь спросить про Черданцева. Хотя я к нему очень хорошо отношусь».
— Это испорченный телефон. Я не говорил, что Каррагер и Невилл несут чушь.
— А как было?
— Я просто хотел сказать, что даже комментарии футболистов такого топ-уровня, как Каррагер и Невилл, невыносимо скучны! Они не несут чушь, они просто вообще ничего не говорят! Поэтому если ты заменишь Гарри Невилла на человека, который никогда не играл в Лиге чемпионов, то не изменится ровным счетом ничего! И это плохо для зрителя. Если следовать логике Дзюбы и Карпина, то вот победитель ЛЧ имеет право давать какие-то критические оценки. Но это не всегда так.
— Значит, дело в подаче?
— Я смотрю много трансляций с участием английских комментаторов. Да, они разбирают эпизоды. Этот отдал туда, другой пробил. Но там нет каких-то любопытных наблюдений. Мне кажется, Андрей Аршавин в наших эфирах оценивает действия игроков и команд гораздо интереснее!
Я это к тому, что англичане разбирают все довольно скучно, не добавляют красок, которые, по идее, должен был бы добавить экс-футболист, поигравший на топовом уровне. Они говорят штампами, речевыми шаблонами, от которых наши учителя нас в свое время отучали.
Но в той же Англии, кстати, есть такие персонажи, как Поул Скоулз и Рой Кин, которые могут и отжечь, и жестко высказаться. Но их, как говорится, зачехляют.
— Почему?
— Там не нужны такие вот критиканы. Никто не хочет слушать про себя какие-то резкие вещи. Даже от суперзвезд. По-моему, выбирается компромиссный вариант. Тот же Каррагер. Да, он победитель Лиги чемпионов. Но будет сыпать набором штампов, чтобы никто не обиделся. И тут можно говорить о некоем конформизме. А Роя Кина трансляции вести не зовут, чтобы он никого не «рубанул» в эфире.
На меня столько помоев уже вылили! По идее, мог утонуть...
— Карпин и Дзюба считают, что Генич или Черданцев должны работать в паре, допустим, с Аршавиным или Шалимовым.
— Да ради бога. Я только за! Лет пять назад мы с Ромой Широковым великолепно откомментировали матч «Спартак» — «Зенит». И где Рома Широков? Почему он не работает на «Матч ТВ»? Ни один футболист не работает комментатором. Объясните мне, почему? Где они? Их что — не берут, что ли? Повторюсь, я буду счастлив, если рядом со мной посадят Аршавина комментировать дерби ЦСКА — «Спартак».
— Серьезно?
— Конечно! Это просто работа мечты. Курорт! Ты называешь фамилии и отдыхаешь. А дальше уже Андрей Сергеич все делает за тебя. А ты молчишь и наслаждаешься жизнью. И все шишки, и все дерьмо польется на эксперта, понимаете? Да ради бога — пожалуйста, сделайте одолжение, я буду только счастлив.
Вы и представить себе не можете, сколько за время моей работы на мою голову было вылито помоев и дерьма в комментариях после матчей, на которых я работал. Да я бы уже утонул! Но я привык. Это тоже часть профессии. Либо ты уходишь, либо терпишь и продолжаешь комментировать. Тут уже никуда не деться. Так что я только приветствую идею парного комментария с Аршавиным или Шалимовым. Только вот они не хотят этим заниматься. Думаете, им не предлагали?
— А почему они не хотят?
— А это вы у них лучше спросите. Думаете, охота получать ведро помоев в социальных сетях после матчей? И вообще сложно угодить всем.
— Это вы о чем?
— Я почти 20 лет веду передачи о российском футболе. Приглашаю в студию экспертов. И после эфиров мне нередко звонят руководители клубов с одним и тем же вопросом: «А что твой гость несет? Что он вообще выиграл в этой жизни? Чего он нас учит играть?» То есть это вечная проблема, понимаете?
Поэтому комментатор — фигура компромиссная. Он априори нигде не играл, просто у него профессия такая. А к любому бывшему игроку со стороны футбольного сообщества будет настороженное отношение: он не был чемпионом России, а обсуждает «Зенит»... Или: а кого он тренировал? И тут ты становишься заложником ситуации. Либо тебе в эфир нужно приглашать только Черчесова, который доходил до четвертьфинала чемпионата мира, либо по каждому твоему гостю будут задавать один и тот же вопрос: а что он выиграл? И так будет продолжаться до бесконечности!
Ко мне же такой претензии не предъявишь. Я ничего не выигрывал. Но ко мне уже привыкли. За выслугу лет ты получаешь некое одобрение футбольного сообщества. Мол, он уже так давно комментирует, ну и бог с ним, пусть «несет чушь».
Обидно за Генича! Дзюба неправ, у него не было таких травм, как у Кости
— А может быть, стоит предложить тому же Дзюбе прокомментировать матч на федеральном канале?
— Я просто не знаю, какие у него планы после завершения карьеры. Если он захочет попробовать себя в роли комментатора — милости просим. Язык у него острый, тембр голоса хороший. Пусть подаст всем пример. Почему нет?
— У вас после интервью Дзюбы изменилось к нему отношение в худшую сторону?
— Слушайте, я его уже знаю лет 100. Он никогда не был особо сдержанным в своих оценочных суждениях. Корректность высказываний — это все-таки не про него. Ничего нового в этом плане не произошло...
— А за коллегу Генича вам не обидно? Вот небольшая цитата из интервью Дзюбы: «Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл».
— Да, вот здесь обидно! Со стороны Дзюбы это прозвучало крайне несправедливо! Тут я категорически с ним не согласен. Как можно так говорить о своем коллеге-футболисте, который ел с тобой один хлеб?! Причем они из одной академии. Это просто некрасиво. Я постарше Артема и прекрасно помню, каким футболистом был Костя.
— Каким?
— Его карьера проходила на моих глазах. Костя был одним из самых талантливых игроков своего поколения. Просто он оказался заложником крайне неприятной ситуации, связанной с агентом, который его просто-напросто надул.
Кроме того, Костя получил тяжелейшую травму. Слава богу, что Артем таких повреждений в своей карьере избежал. Та травма испортила Геничу жизнь! И то, что он после нее не сломался морально, нашел себя в абсолютно другой профессии, — честь ему и хвала! С него надо брать пример.
А говорить про первенство водокачки в отношении Константина... Это как минимум некорректно, если не сказать жестче. По мнению Дзюбы, первая лига — это первенство водокачки, что ли? Ну извините... А сколько у нас футболистов прошло через ФНЛ? Это прозвучало уничижительно и оскорбительно не только по отношению к Геничу, но и ко всем тем, кто выступает во втором по силе российском дивизионе. Кто-то попадает туда на время, кто-то играет там постоянно. И что? Они зря свой хлеб едят? Тем более Артем сам поиграл в Томске и Туле. Это тоже, согласитесь, не топовый уровень. Мало ли как у кого складывается карьера. Я вам скажу больше. Если бы Генича не сломала травма и его не обманул агент, он бы точно играл в большом клубе и, думаю, дорос бы до сборной!
— Даже так?
— 100 процентов! Я не преувеличиваю. У него были отличные данные. Просто парню не повезло... Расклад сложился не в его пользу. Так, увы, тоже бывает. Но по своему потенциалу и футбольным качествам, поверьте, Костя был в полном порядке!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3