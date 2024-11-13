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«Зачем Дзюба сказал про водокачку?! Если бы не травма, Костя мог попасть в сборную». Черданцев вступился за Генича

Черданцев заступился за Генича после критики Дзюбы
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Артем Дзюба и Георгий Черданцев.
Фото «СЭ»
Черданцев ответил Дзюбе и Карпину.

Комментатор Георгий Черданцев ответил нападающему Артему Дзюбе, который в интервью «Матч ТВ» раскритиковал работу тележурналистов.

Мы не комментируем матчи для Дзюбы и Карпина

— Считаю, у тех, кто в последнее время стал высказываться о комментаторах, есть два заблуждения. Причем глубоких, — считает Черданцев. — Я это говорю как один из ветеранов профессии в нашей стране. Наверное, осталось не так много коллег, которые работают дольше меня. Виктор Гусев, Гомельский, Елагин, может быть, кто-то еще, но это буквально несколько человек на всю страну. Поэтому, думаю, имею право высказаться на данную тему.

— Итак, заблуждение первое?

— Комментатор существует для того, чтобы комментировать, а футболист и тренер — чтобы играть в футбол и тренировать. Но происходит некоторая путаница, не находите? Почему-то некоторые тренеры и игроки стали комментировать комментаторов... Не очень понятно почему. Валерий Георгич Карпин как-то сказал про нас: почему они могут нас обсуждать, а мы их — нет?

— Разве несправедливо?

— Да ради бога! Конечно, они могут нас обсуждать. Я о другом. О путанице при определении, что из себя представляет журналистская профессия. Каждый человек делает свой выбор. Либо профессионально занимается спортом, либо поступает в университет, изучает литературу, русский и иностранный языки, пишет сочинения и так далее. В итоге становится комментатором — человеком, который рассказывает о других людях, об определенной сфере жизни. В нашем случае это спорт.

Кинокритик пишет о кино. А по логике Валерия Георгиевича и Артема писать о кино теперь могут только большие режиссеры. А если ты не Карен Шахназаров, значит, не имеешь права говорить о синематографе, вести блоги? Вот только наши самые известные блогеры в этой сфере не сняли ни одной картины.

— Второе заблуждение?

— Мы, комментаторы, не комментируем матчи для профессионалов, тренеров, футболистов. Мы это делаем для широкой аудитории. Для девушек и женщин, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей. И для остальной аудитории, которая мало что понимает в футболе. Им интереснее смотреть спортивную трансляцию, когда тележурналист объясняет им какие-то элементарные вещи, которые сидящий у телевизора человек просто не знает. Мы не комментируем игры для Валерия Карпина и Артема Дзюбы. Они, конечно, в футболе разбираются лучше любого из нас. Это же совершенно очевидно. При этом я, например, не учу Валерия Георгича тренировать, а Артема — играть. Однако без оценочного суждения ты никуда не денешься.

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— Почему?

— Во-первых, это неотъемлемая часть профессии. Сказать, плохо сыграно или хорошо, в том числе и наша задача. В противном случае это просто интершум, который может изображать не человек, а искусственный интеллект. То есть просто называть фамилию футболиста, в данный момент владеющего мячом. Только вот зрителю все это неинтересно.

— А профессиональному футболисту?

— Наверное, профессиональный футболист смотрит трансляцию без звука. Знаю массу хоккеистов, которые не любят великих хоккейных комментаторов. Именно великих. Потому что, мол, они не разбираются в деталях. И, знаете, любой профессиональный спортсмен серьезного уровня, скорее всего, считает, что комментатор ничего не понимает в его виде спорта.

— И вас это не задевает?

— Комментатор федерального канала отдает себе отчет в том, что он работает для широкой аудитории. Иногда он ведет репортаж для случайных в спорте людей, для тех, кто просто сел у экрана за компанию. Сейчас, например, люди часто смотрят матчи семьями. Они не понимают нюансов, хотят разобраться. И комментатор своими оценочными суждениями призывает зрителя к какому-то диалогу. Мы им подбрасываем тему для дискуссий в перерыве. Был пенальти или не был и так далее. Мы первые, кто в прямом эфире реагирует на какие-то события, и, соответственно, это становится точкой отсчета для обсуждения. Ведь хорошо, когда есть что обсуждать после матча! Другое дело — корректность и форма, в которой это суждение высказывается. Понимаете? И тут я соглашусь и с Дзюбой, и с Карпиным. Форма очень важна. Могу привести вам один пример из своей практики.

— Давайте.

— Свой первый большой матч на федеральном канале я прокомментировал в 1999 году. «Мольде» — ЦСКА (4:0). И во время репортажа мне в аппаратную принесли записку от моего руководителя. Это уже ЧП!

— А что было в записке?

— «Немедленно прекрати учить их играть в футбол!» Я тогда подумал, что моя карьера комментатора закончилась... На следующий день прихожу на работу, меня вызывает к себе наш руководитель Алексей Иваныч Бурков: «Кого ты учишь? Эти люди всю свою жизнь играют в футбол, тренируются. Что ты им хочешь объяснить?!» Я тогда получил урок на всю жизнь! Конечно, по молодости хочешь показать зрителю, что ты знаток футбола и во всем разбираешься. Такие перехлесты бывали. Но с опытом, возрастом ты все-таки вырабатываешь определенный стиль и понимаешь, что в своих оценках не должен впадать в крайности. Все нужно высказывать в уважительной манере.

Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Аршавин разбирает игры интереснее Невилла и Каррагера

— Но вас коробит, когда и Карпин, и Дзюба говорят, что современные комментаторы слабо разбираются в нюансах футбола?

— Это вопрос вкусовщины. Надо разбирать конкретные фразы и конкретные претензии. Сложно обобщать. Лично я стараюсь работать над собой, чтобы не рубить с плеча и не давать крайних оценок. Мол, этот не умеет или что-то в таком роде. Я прекрасно понимаю, что люди в РПЛ случайно не попадают. Они априори уже прошли большой путь.

— Тогда можете ответить на конкретную претензию Дзюбы? Вот его цитата из интервью: «Не знаю, правда или нет: Черданцев говорит, что в студии Sky Sports сидят Невилл и Каррагер и несут полную чушь. Ну, если Невилл и Каррагер, победители Лиги чемпионов, несут чушь о футболе, то я вообще стесняюсь спросить про Черданцева. Хотя я к нему очень хорошо отношусь».

— Это испорченный телефон. Я не говорил, что Каррагер и Невилл несут чушь.

— А как было?

— Я просто хотел сказать, что даже комментарии футболистов такого топ-уровня, как Каррагер и Невилл, невыносимо скучны! Они не несут чушь, они просто вообще ничего не говорят! Поэтому если ты заменишь Гарри Невилла на человека, который никогда не играл в Лиге чемпионов, то не изменится ровным счетом ничего! И это плохо для зрителя. Если следовать логике Дзюбы и Карпина, то вот победитель ЛЧ имеет право давать какие-то критические оценки. Но это не всегда так.

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

— Значит, дело в подаче?

— Я смотрю много трансляций с участием английских комментаторов. Да, они разбирают эпизоды. Этот отдал туда, другой пробил. Но там нет каких-то любопытных наблюдений. Мне кажется, Андрей Аршавин в наших эфирах оценивает действия игроков и команд гораздо интереснее!

Я это к тому, что англичане разбирают все довольно скучно, не добавляют красок, которые, по идее, должен был бы добавить экс-футболист, поигравший на топовом уровне. Они говорят штампами, речевыми шаблонами, от которых наши учителя нас в свое время отучали.

Но в той же Англии, кстати, есть такие персонажи, как Поул Скоулз и Рой Кин, которые могут и отжечь, и жестко высказаться. Но их, как говорится, зачехляют.

— Почему?

— Там не нужны такие вот критиканы. Никто не хочет слушать про себя какие-то резкие вещи. Даже от суперзвезд. По-моему, выбирается компромиссный вариант. Тот же Каррагер. Да, он победитель Лиги чемпионов. Но будет сыпать набором штампов, чтобы никто не обиделся. И тут можно говорить о некоем конформизме. А Роя Кина трансляции вести не зовут, чтобы он никого не «рубанул» в эфире.

Георгий Черданцев.
Фото Евгений Асмолов/ФК «Зенит»

На меня столько помоев уже вылили! По идее, мог утонуть...

— Карпин и Дзюба считают, что Генич или Черданцев должны работать в паре, допустим, с Аршавиным или Шалимовым.

— Да ради бога. Я только за! Лет пять назад мы с Ромой Широковым великолепно откомментировали матч «Спартак» — «Зенит». И где Рома Широков? Почему он не работает на «Матч ТВ»? Ни один футболист не работает комментатором. Объясните мне, почему? Где они? Их что — не берут, что ли? Повторюсь, я буду счастлив, если рядом со мной посадят Аршавина комментировать дерби ЦСКА — «Спартак».

— Серьезно?

— Конечно! Это просто работа мечты. Курорт! Ты называешь фамилии и отдыхаешь. А дальше уже Андрей Сергеич все делает за тебя. А ты молчишь и наслаждаешься жизнью. И все шишки, и все дерьмо польется на эксперта, понимаете? Да ради бога — пожалуйста, сделайте одолжение, я буду только счастлив.

Вы и представить себе не можете, сколько за время моей работы на мою голову было вылито помоев и дерьма в комментариях после матчей, на которых я работал. Да я бы уже утонул! Но я привык. Это тоже часть профессии. Либо ты уходишь, либо терпишь и продолжаешь комментировать. Тут уже никуда не деться. Так что я только приветствую идею парного комментария с Аршавиным или Шалимовым. Только вот они не хотят этим заниматься. Думаете, им не предлагали?

Артем Дзюба. «Принципиальная тварь». Почему я не верю Дзюбе

— А почему они не хотят?

— А это вы у них лучше спросите. Думаете, охота получать ведро помоев в социальных сетях после матчей? И вообще сложно угодить всем.

— Это вы о чем?

— Я почти 20 лет веду передачи о российском футболе. Приглашаю в студию экспертов. И после эфиров мне нередко звонят руководители клубов с одним и тем же вопросом: «А что твой гость несет? Что он вообще выиграл в этой жизни? Чего он нас учит играть?» То есть это вечная проблема, понимаете?

Поэтому комментатор — фигура компромиссная. Он априори нигде не играл, просто у него профессия такая. А к любому бывшему игроку со стороны футбольного сообщества будет настороженное отношение: он не был чемпионом России, а обсуждает «Зенит»... Или: а кого он тренировал? И тут ты становишься заложником ситуации. Либо тебе в эфир нужно приглашать только Черчесова, который доходил до четвертьфинала чемпионата мира, либо по каждому твоему гостю будут задавать один и тот же вопрос: а что он выиграл? И так будет продолжаться до бесконечности!

Ко мне же такой претензии не предъявишь. Я ничего не выигрывал. Но ко мне уже привыкли. За выслугу лет ты получаешь некое одобрение футбольного сообщества. Мол, он уже так давно комментирует, ну и бог с ним, пусть «несет чушь».

Константин Генич.
Фото Никита Успенский

Обидно за Генича! Дзюба неправ, у него не было таких травм, как у Кости

— А может быть, стоит предложить тому же Дзюбе прокомментировать матч на федеральном канале?

— Я просто не знаю, какие у него планы после завершения карьеры. Если он захочет попробовать себя в роли комментатора — милости просим. Язык у него острый, тембр голоса хороший. Пусть подаст всем пример. Почему нет?

— У вас после интервью Дзюбы изменилось к нему отношение в худшую сторону?

— Слушайте, я его уже знаю лет 100. Он никогда не был особо сдержанным в своих оценочных суждениях. Корректность высказываний — это все-таки не про него. Ничего нового в этом плане не произошло...

— А за коллегу Генича вам не обидно? Вот небольшая цитата из интервью Дзюбы: «Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл».

— Да, вот здесь обидно! Со стороны Дзюбы это прозвучало крайне несправедливо! Тут я категорически с ним не согласен. Как можно так говорить о своем коллеге-футболисте, который ел с тобой один хлеб?! Причем они из одной академии. Это просто некрасиво. Я постарше Артема и прекрасно помню, каким футболистом был Костя.

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру». Новый конфликт Дзюбы и Генича

— Каким?

— Его карьера проходила на моих глазах. Костя был одним из самых талантливых игроков своего поколения. Просто он оказался заложником крайне неприятной ситуации, связанной с агентом, который его просто-напросто надул.

Кроме того, Костя получил тяжелейшую травму. Слава богу, что Артем таких повреждений в своей карьере избежал. Та травма испортила Геничу жизнь! И то, что он после нее не сломался морально, нашел себя в абсолютно другой профессии, — честь ему и хвала! С него надо брать пример.

А говорить про первенство водокачки в отношении Константина... Это как минимум некорректно, если не сказать жестче. По мнению Дзюбы, первая лига — это первенство водокачки, что ли? Ну извините... А сколько у нас футболистов прошло через ФНЛ? Это прозвучало уничижительно и оскорбительно не только по отношению к Геничу, но и ко всем тем, кто выступает во втором по силе российском дивизионе. Кто-то попадает туда на время, кто-то играет там постоянно. И что? Они зря свой хлеб едят? Тем более Артем сам поиграл в Томске и Туле. Это тоже, согласитесь, не топовый уровень. Мало ли как у кого складывается карьера. Я вам скажу больше. Если бы Генича не сломала травма и его не обманул агент, он бы точно играл в большом клубе и, думаю, дорос бы до сборной!

— Даже так?

— 100 процентов! Я не преувеличиваю. У него были отличные данные. Просто парню не повезло... Расклад сложился не в его пользу. Так, увы, тоже бывает. Но по своему потенциалу и футбольным качествам, поверьте, Костя был в полном порядке!

Артем Дзюба
РПЛ
Георгий Черданцев
Константин Генич
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