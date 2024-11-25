Булатов: «Игрокам «Спартака» стоит уважать мнение заслуженных спартаковцев»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о том, что игроки красно-белых не знают некоторых легенд клуба.

Ранее форвард московского клуба Тео Бонгонда заявил, что не знает Егора Титова.

«В таких ответах есть пренебрежение? Согласен. Руководство должно рассказывать историю клуба новым игрокам, в том числе, легионерам. А история — это и знаковые фигуры, к которым, конечно, относится и Титов. Стоит уважать мнение заслуженных спартаковских людей», — цитирует Булатова «РБ Спорт».

Ранее экс-хавбек «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что спокойно относится к тому, что Бонгонда не знает Титова.