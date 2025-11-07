Дзюба тренируется перед матчем против «Динамо»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил на вопрос «СЭ» об участии нападающего Артема Дзюбы в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо».

— Сможет ли Дзюба сыграть с «Динамо»?

— Не отвечу. Артем тренируется, концентрируется. Он горит желанием.

Матч пройдет в субботу, 8 ноября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.