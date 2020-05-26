Дзюба рассказал, набрал ли он лишний вес за время паузы

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как у него проходила самоизоляция из-за пандемии коронавируса. Он ответил на вопрос, набрал ли он лишний вес.

«Я держал вес, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ». — Килограмма два, наверное, превысил. Это нормально. Как говорил Божович, ненормально прийти без лишнего веса. Могу за сутки сбросить три килограмма спокойно. У меня большой опыт не есть долгое время.

Мне на сборах легче. Когда дома холодильник, то соблазнов больше. Тем более, дети хотят мороженое. Говорю, что не могу, а они: «Пап, без тебя не будем». Затем снова начинают просить... Я потом говорю, что они заставляют меня есть его».

31-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 28 матчей за «Зенит» и забил 15 мячей при 12 голевых передачах.