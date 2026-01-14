Ахметов — о легионерах в РПЛ: «Если уровень одинаковый, то чаще выбирают иностранцев, а не русских — это неправильно»

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов в разговоре с «СЭ» оценил уровень легионеров в РПЛ.

«В больших командах есть какой-то уровень. Но, бывает, приезжают ненамного сильнее русских ребят и их ставят на место наших футболистов. Такие моменты мы и в коллективе между россиянами обсуждаем. Когда есть иностранец такого же уровня, как и русский, то чаще выбирают легионера. Так неправильно», — сказал Ахметов «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».