«Спартак» по решению Карседо перенес товарищеский матч с «Елимаем» на зимних сборах

«Спартак» проведет товарищеский матч с «Елимаем» на несколько дней позже по решению нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, изначально игра между красно-белыми и казахстанским клубом должна была состояться 19 февраля, но после обсуждения с испанским специалистом встречу перенесли на 23 февраля.

«Спартак» проведет зимние сборы в Дубае. Матч с «Елимаем» пройдет в рамках заключительного, третьего сбора, который продлится с 12 по 28 февраля.

Карседо возглавил «Спартак» 5 января. 52-летний тренер подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.