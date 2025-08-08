Дзюба и Сперцян лидируют по числу результативных действий в РПЛ в 2025-м

Форвард «Акрона» Артем Дзюба сделал голевой пас в матче с «Динамо» из Махачкалы (1:1) в 4-м туре РПЛ.

Для 36-летнего нападающего результативное действие стало 12-м в РПЛ в 2025 году. На его счету 8 мячей и 4 голевых паса в 16 играх.

По этому показателю Дзюба делит первое место с хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Далее идут форварды Мирлинд Даку («Рубин», 11), Ярослав Гладышев («Динамо», 11) и Дмитрий Воробьев («Локомотив», 10).