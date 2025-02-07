Джурасович назвал Зделара самым сильным сербом в чемпионате России

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович назвал сильнейшего футболиста из Сербии среди бывших и действующих игроков РПЛ.

«Бывшие игроки ЦСКА Зоран Тошич и Милош Красич оставили большой след в российском футболе. Также могу отметить Бранислава Ивановича, который играл за «Локомотив» и «Зенит». Ну и, конечно, Неманью Видича, выступавшего за «Спартак». Из действующих игроков мне очень нравится полузащитник ЦСКА Саша Зделар. Когда меня спрашивают про лучших футболистов РПЛ, я всегда называю Сашу, потому что он мне нравится как игрок. Так что для меня Зделар — самый сильный сербский футболист в чемпионате России», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Зделар в этом сезоне принял участие в 21 матче и отметился 1 голевой передачей. Контракт 29-летнего серба с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

На счету 22-летнего Джурасовича 21 игра за «Акрон», но он не отметился результативными действиями. Контракт игрока с тольяттинским клубом действует до 30 июня 2028 года.