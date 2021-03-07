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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Джордан Ларссон: «Мы немножко расслабились после второго забитого гола»

22:25
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал результат матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (6:1). Швед оформил дубль в этой встрече.

«Сегодня была прекрасная игра, ребята показали характер. Это видно, учитывая, результаты последних матчей. Мы сделали все, чтобы одержать эту победу. Нам удалось это достаточно просто.

Мы немножко расслабились после второго забитого гола. Все знают, что счет 2:0 — опасный. К счастью, наша команда смогла быстро забить 3-й гол. Никто не сделал шаг назад. После четвертого уже было понятно, что игра уже наша.

Горжусь тем, как наши ребята отработали в обороне. У всей команды было чувство голода, чувство выгрызать эти мячи. Надеюсь, сможем показать его снова и снова».

(Артем Калинин)

Спартак - Краснодар

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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