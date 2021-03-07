Ларссон считает, что Вилена фолил на нем в первом тайме

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон считает, что на нем был фол в эпизоде в первом тайме матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (6:1).

«Считаю, фол в эпизоде с Виленой был. Но рефери решает. По-крайней мере там должен был быть штрафной.

То, что я показал болельщикам — это реакция на факт, что игра сделана.

У нас замечательный подбор игроков. Когда игроки классные, то и играть в футбол с ними легко. Квинси недавно приехал, и было сразу видно, что это высококлассный футболист. Мы играем с ним в один и тот же футбол».

(Артем Калинин)

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