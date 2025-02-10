Кордоба — об отсутствии трансферов у «Краснодара»: «Все переживания исходят от вас, а не от нас»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал отсутствие трансферов у клуба в зимнее трансферное окно.

— Можно ли сказать, что к концу сбора, ты близок к своей оптимальной форме?

— Мне кажется, что команда уже нарабатывает понимание друг с другом. Вся эта работа и отражается на поле в голах и результативности. Начинать с забитыми голами после такой подготовки на сборах всегда намного лучше.

— Конкуренты усиляются мощными покупками. Не кажется, что «Краснодар» отстает?

— Мне кажется, все переживания исходят от вас, а не от нас. Мы проделываем хорошую работу, все складывается положительно. Будем продолжать идти в том же направлении.

— Есть ли колумбийцы, которые могут пополнить состав команд из РПЛ? Поделишься инсайдом?

— Ничего на знаю, я же просто игрок.