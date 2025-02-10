Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк: «Перед переходом в Европу, нужно закрепиться в России»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, в каком клубе Европы мечтал бы поиграть.

«Нет особой мечты. Просто хотелось бы играть в европейском топ-клубе, в топ-чемпионате. И все. Нет лиги, которая была бы ближе. Все примерно на одном уровне, тут кому что больше нравится. Я на данный момент об этом не размышлял. Надо сперва в России закрепиться», — цитирует голкипера «РБ Спорт».

23-летний Волк в этом сезоне провел за «Динамо» 21 игру, из которых восемь матчей отстоял на ноль.