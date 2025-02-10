Хавбек «Краснодара» Козлов: «Матч с ЦСКА получился тяжелым»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в игре за третье место Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Как оцените матч?

— Матч получился тяжелый, особенно первый тайм. Стоит отметить ЦСКА, первый тайм они выиграли по игре. Во втором мы прибавили, стали использовать свои моменты. Если брать второй мяч, то хорошую атаку завязали на фланге. Смог отдать передачу Джону Кордобе, а он разобрался в эпизоде.

— Какие итогом сборов можете подвести?

— Пока их рано подводить. Если ставить какую-то черту, то мы понимаем над чем надо работать. Есть время, чтобы это на тренировке отработать.

— Что лучше, проводить такие турниры, где можно получить травму, или просто проводить товарищеские игры?

— Конечно, хочется матчи, чтобы приходили болельщики. Есть нотка официальных игр, поэтому такие матчи, как сегодняшний, интереснее проводить.