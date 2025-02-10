Хавбек «Краснодара» Козлов: «Матч с ЦСКА получился тяжелым»
Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в игре за третье место Winline Зимнего кубка РПЛ.
— Как оцените матч?
— Матч получился тяжелый, особенно первый тайм. Стоит отметить ЦСКА, первый тайм они выиграли по игре. Во втором мы прибавили, стали использовать свои моменты. Если брать второй мяч, то хорошую атаку завязали на фланге. Смог отдать передачу Джону Кордобе, а он разобрался в эпизоде.
— Какие итогом сборов можете подвести?
— Пока их рано подводить. Если ставить какую-то черту, то мы понимаем над чем надо работать. Есть время, чтобы это на тренировке отработать.
— Что лучше, проводить такие турниры, где можно получить травму, или просто проводить товарищеские игры?
— Конечно, хочется матчи, чтобы приходили болельщики. Есть нотка официальных игр, поэтому такие матчи, как сегодняшний, интереснее проводить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5