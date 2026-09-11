Департамент судейства КХЛ признал ошибочной отмену гола ЦСКА и отстранил сотрудника центра видеоанализа
Департамент судейства КХЛ выступил с разъяснением по эпизоду с отмененным голом ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ-2026/27 с «Адмиралом».
Игра команд прошла 11 сентября в Москве и завершилась победой гостей со счетом 4:2. В третьем периоде гол армейцев при счете 1:2 был отменен после видеопросмотра по запросу главного тренера «Адмирала» Олега Браташа из-за положения вне игры.
«На 50-й минуте матча после шайбы, заброшенной игроком ЦСКА Максимом Соркиным, главный тренер гостей взял запрос на «вне игры». Центр видеоанализа КХЛ после рассмотрения эпизода принял ошибочное решение о том, что «вне игры» было и отменил взятие ворот командой ЦСКА. Сотрудник Центра видеоанализа КХЛ отстранен от работы, к нему будут применены дисциплинарные санкции. КХЛ в лице Департамента судейства приносит извинения болельщикам и хоккейным клубам-участникам матча», — говорится в заявлении.
ЦСКА с 2 очками после трех матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками после трех игр идет шестым на «Востоке».
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