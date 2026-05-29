Джон Кордоба — лучший игрок чемпионата России по версии футболистов РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком чемпионата России в традиционном опросе «СЭ» среди футболистов всех клубов РПЛ.

Мы опросили 16 команд премьер-лиги в сезоне-2025/26. От каждого клуба проголосовали по 11 игроков, каждый называл свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Победителем голосования второй год подряд стал Джон Кордоба. Форвард «Краснодара» на этот раз набрал 229 очков.

Второе место в опросе занял еще один футболист «Краснодара», полузащитник Эдуард Сперцян — 158 очков. Третьим стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — 86 очков.

Анкеты игроков 16 клубов РПЛ и полные результаты голосования представлены в отдельном материале.