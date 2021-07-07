Джикия, Зобнин и Соболев возобновили тренировки со «Спартаком»

Защитник Георгий Джикия, полузащитник Роман Зобнин, а также нападающий Александр Соболев присоединились на сборах к «Спартаку». Футболисты возобновили тренировки с основой, сообщает сайт клуба.

Игроки получили дополнительный отдых, так как выступали в составе сборной России на Евро-2020.

Команда под руководством Станислава Черчесова потерпела крупные поражения от сборных Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а 16 июля обыграла сборную Финляндии (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и завершили выступление на чемпионате Европы.