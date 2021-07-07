«Зенит» сыграл вничью с «Вердером» в товарищеском матче в Австрии

«Зенит» во втором матче на летнем сборе в Австрии сыграл вничью с «Вердером» со счетом 2:2. В составе петербуржцев отличились Себастьян Дриусси и Андрей Мостовой.

В Австрии «Зенит» сыграет еще один матч — с «Карлсруэ» (11 июля).

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Вердер» (Германия) — 2:2 (0:2)

Голы: Динкчи, 20 (0:1). Фюллкруг, 45+2 — с пенальти (0:2). Дриусси, 58 (1:2). Мостовой, 68 (2:2).

«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос (Кузяев, 65), Чистяков, Круговой, Ракицкий (Скроботов, 82), Сутормин (Шамкин, 82), Вендел (Кравцов, 46), Мостовой (Караваев, 73), Ерохин (Белохонов, 73), Дриусси (Оздоев, 65), Малком (Кузнецов, 82).

«Вердер»: Цеттерер (Капино, 46), Емер Топрак (Страуди, 46), Маи (Гросс, 60), Агу (Мевальд, 60), Биттенкурт (Велькович, 46), Мбом (Саджент, 46), Эггештайн (Груев, 60), Осако (Вольтемаде, 46), Динкчи (Нанкиши, 46), Фюллкруг (Шмид, 46), Шмидт (Пак Кю Хюн, 60).

Предупреждение: Сутормин, 55.