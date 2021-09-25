Джикия рассказал о встрече Федуна с VIP-болельщиками «Спартака»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о встрече владельца клуба Федуна с VIP-болельщиками московской команды.
— Вы были на встрече Федуна с представителями VIP-лож. Что там происходило?
— Это была приватная встреча. Все происходило в закрытом режиме. Единственное, что могу сказать — сидели, общались, отвечали на вопросы людей.
— Для вас эта встреча была полезной?
— Это не первый раз за все мое время в «Спартаке». Был ковид, таких встреч было мало. Сейчас стало поспокойнее, вот и провели. Надеюсь, что будут еще. Почему нет?
— Стало ли меньше напряжения перед игрой с «Наполи»?
— Сегодня выиграли — хорошо. Перед выездной игрой с «Наполи» это нас подбодрит. Но я повторюсь, что никаких громких слов. Все от игры к игре.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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