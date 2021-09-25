Джикия рассказал о встрече Федуна с VIP-болельщиками «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о встрече владельца клуба Федуна с VIP-болельщиками московской команды.

— Вы были на встрече Федуна с представителями VIP-лож. Что там происходило?

— Это была приватная встреча. Все происходило в закрытом режиме. Единственное, что могу сказать — сидели, общались, отвечали на вопросы людей.

— Для вас эта встреча была полезной?

— Это не первый раз за все мое время в «Спартаке». Был ковид, таких встреч было мало. Сейчас стало поспокойнее, вот и провели. Надеюсь, что будут еще. Почему нет?

— Стало ли меньше напряжения перед игрой с «Наполи»?

— Сегодня выиграли — хорошо. Перед выездной игрой с «Наполи» это нас подбодрит. Но я повторюсь, что никаких громких слов. Все от игры к игре.