Джикия оценил игру Кофрие: «Когда его хейтили, я находился в сборной»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил игру новичка красно-белых Максимилиано Кофрие.

— Какого играть в три защитника?

— Нам комфортно. Как перестроились? Тренер сделал так, и мы стали так играть.

— Как тебе Кофрие?

— Когда его хейтили, я находился в сборной. Сейчас он провел 2 матча, хорошо сыграл против ЦСКА. Я считаю, что он хороший защитник. Он прибавляет. Мне кажется, он хорошо адаптировался в коллективе. Мы хорошо с ним общаемся. Надеюсь, дальше будет только лучше.

— Есть мнение, что Кофрие — это несерьезное усиление основы. Об этом и говорил Евгений Мележиков.

— Я очень давно ничего не читаю. Так просто спокойнее.