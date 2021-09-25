Джикия оценил игру Кофрие: «Когда его хейтили, я находился в сборной»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил игру новичка красно-белых Максимилиано Кофрие.
— Какого играть в три защитника?
— Нам комфортно. Как перестроились? Тренер сделал так, и мы стали так играть.
— Как тебе Кофрие?
— Когда его хейтили, я находился в сборной. Сейчас он провел 2 матча, хорошо сыграл против ЦСКА. Я считаю, что он хороший защитник. Он прибавляет. Мне кажется, он хорошо адаптировался в коллективе. Мы хорошо с ним общаемся. Надеюсь, дальше будет только лучше.
— Есть мнение, что Кофрие — это несерьезное усиление основы. Об этом и говорил Евгений Мележиков.
— Я очень давно ничего не читаю. Так просто спокойнее.
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