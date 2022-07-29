Джикия провел тренировку со «Спартаком» перед матчем против «Оренбурга»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия провел тренировку перед матчем 3-го тура РПЛ против «Оренбурга», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил повреждение в матче с «Краснодаром» во втором туре РПЛ (4:1).

Как стало известно «СЭ», Джикия испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра.

Матч третьего тура против «Оренбурга» пройдет в Москве 31 июля, встреча с «Уралом» в рамках четвертого тура состоится в Екатеринбурге 6 августа.