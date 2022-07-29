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Сегодня, 22:27

Джикия провел тренировку со «Спартаком» перед матчем против «Оренбурга»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия провел тренировку перед матчем 3-го тура РПЛ против «Оренбурга», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил повреждение в матче с «Краснодаром» во втором туре РПЛ (4:1).

Как стало известно «СЭ», Джикия испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра.

Матч третьего тура против «Оренбурга» пройдет в Москве 31 июля, встреча с «Уралом» в рамках четвертого тура состоится в Екатеринбурге 6 августа.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Георгий Джикия
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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