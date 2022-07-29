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Судейство

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«Урал» — «Краснодар»: такие пенальти — позор для судьи ФИФА. Ионов симулировал фол

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Урал» — «Краснодар».
«Урал» — «Краснодар».
«Урал» — «Краснодар».
«Урал» — «Краснодар».
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На 70-й и 73-й минутах матча 3-го тура чемпионата России «Урал» — «Краснодар» (1:3) арбитр Владимир Москалев сначала ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота хозяев, а затем подтвердил свое решение.

«Урал» — «Краснодар».
«Урал» — «Краснодар».

Судья усмотрел фол в действиях вратаря Ильи Помазуна, который на самом деле не нарушал правила в единоборстве с Алексеем Ионовым. Краснодарец шел на фол, заранее подгибал ноги и ждал, что голкипер заденет его правую ногу рукой. Все действия футболиста «быков» были направлены на обман судьи, который должен был квалифицировать их как симуляцию.

«Урал» — «Краснодар».
«Урал» — «Краснодар».
«Урал» — «Краснодар».
«Урал» — «Краснодар».

Вместо наказания Ионова желтой карточкой за неспортивное поведение Москалев указал на 11-метровую отметку. С ним не согласились видеоассистенты Павел Шадыханов и Екатерина Курочкина. Но даже после их вмешательства и просмотра видеозаписи судья ФИФА не изменил свое решение и предложил гостям выполнить пенальти.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Алексей Ионов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
Владимир Москалев
0
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2
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3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
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 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
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