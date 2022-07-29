«Урал» — «Краснодар»: такие пенальти — позор для судьи ФИФА. Ионов симулировал фол

На 70-й и 73-й минутах матча 3-го тура чемпионата России «Урал» — «Краснодар» (1:3) арбитр Владимир Москалев сначала ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота хозяев, а затем подтвердил свое решение.

«Урал» — «Краснодар».

Судья усмотрел фол в действиях вратаря Ильи Помазуна, который на самом деле не нарушал правила в единоборстве с Алексеем Ионовым. Краснодарец шел на фол, заранее подгибал ноги и ждал, что голкипер заденет его правую ногу рукой. Все действия футболиста «быков» были направлены на обман судьи, который должен был квалифицировать их как симуляцию.

«Урал» — «Краснодар».

«Урал» — «Краснодар».

Вместо наказания Ионова желтой карточкой за неспортивное поведение Москалев указал на 11-метровую отметку. С ним не согласились видеоассистенты Павел Шадыханов и Екатерина Курочкина. Но даже после их вмешательства и просмотра видеозаписи судья ФИФА не изменил свое решение и предложил гостям выполнить пенальти.