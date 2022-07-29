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Сегодня, 22:41

Алаев заявил о готовности РПЛ взять функцию модератора работы системы карты болельщика

Алексей Еремин
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил о готовности взять функцию модератора процесса мониторинга работы системы идентификации болельщиков для ее полноценного анализа. Матч 3-го тура РПЛ между «Краснодаром» и Уралом" (3:1) стал первым в России с использованием карты болельщика.

«Сегодня в Екатеринбурге прошел первый матч с применением системы идентификации болельщиков, — цитирует ТАСС Алаева. — По одному матчу рано делать выводы о работе системы. Нужно посмотреть цифры посещаемости в динамике и проанализировать работу системы совместно с коллегами из федеральных органов власти. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга системы».

«Краснодар» набрал 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Урал» остался на последней строчке: команда Игоря Шалимова пока не набрала очков.

В следующем туре «Урал» на своем поле 6 августа примет «Спартак». «Краснодар» в этот же день сыграет у себя дома против «Локомотива».

Источник: https://tass.ru/sport/15348267

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
Александр Алаев
2
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
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30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
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