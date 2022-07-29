Алаев заявил о готовности РПЛ взять функцию модератора работы системы карты болельщика

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил о готовности взять функцию модератора процесса мониторинга работы системы идентификации болельщиков для ее полноценного анализа. Матч 3-го тура РПЛ между «Краснодаром» и Уралом" (3:1) стал первым в России с использованием карты болельщика.

«Сегодня в Екатеринбурге прошел первый матч с применением системы идентификации болельщиков, — цитирует ТАСС Алаева. — По одному матчу рано делать выводы о работе системы. Нужно посмотреть цифры посещаемости в динамике и проанализировать работу системы совместно с коллегами из федеральных органов власти. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга системы».

«Краснодар» набрал 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Урал» остался на последней строчке: команда Игоря Шалимова пока не набрала очков.

В следующем туре «Урал» на своем поле 6 августа примет «Спартак». «Краснодар» в этот же день сыграет у себя дома против «Локомотива».