Джикия предложил вернуться на систему «весна-осень»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия предложил вариант возобновления чемпионата России, который приведет к возвращению на систему «весна-осень». Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 был остановлен 17 марта после 22-го из 30 туров.

— Я могу свой вариант предложить. Но не знаю, может, не понравится вам, — сказал Джикия в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Переждать этот момент, спокойно доиграть чемпионат до декабря. А со следующего года начать сезон, как было раньше, по системе «весна-осень». И играть так спокойненько.

И летом футбола больше будет. И зимой мы не будем играть. Знаете, как это бывает 8 декабря. Будет спокойно начинаться в марте, а заканчиваться в декабре, как это было раньше. Почему бы и нет?