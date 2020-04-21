РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Джикия предложил вернуться на систему «весна-осень»

00:58
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

Защитник «Спартака» Георгий Джикия предложил вариант возобновления чемпионата России, который приведет к возвращению на систему «весна-осень». Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 был остановлен 17 марта после 22-го из 30 туров.

— Я могу свой вариант предложить. Но не знаю, может, не понравится вам, — сказал Джикия в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Переждать этот момент, спокойно доиграть чемпионат до декабря. А со следующего года начать сезон, как было раньше, по системе «весна-осень». И играть так спокойненько.

И летом футбола больше будет. И зимой мы не будем играть. Знаете, как это бывает 8 декабря. Будет спокойно начинаться в марте, а заканчиваться в декабре, как это было раньше. Почему бы и нет?

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1639
Все опросы
Как завершить сезон чемпионата России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: "Осень-весна" или "весна-осень"?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир