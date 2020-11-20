Защитник «Спартака» Георгий Джикия — о возможной натурализации его партнера по команде, француза Самюэля Жиго.

— Не знаю, мне о таких планах Самуэль не сообщал, — приводит пресс-служба красно-белых слова Джикии. — Если скажет, то обсудим. Пока только слухи.

Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 27-летний защитник провел за красно-белых 12 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.