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Джикия — о Жиго в сборной России: «Пока это только слухи»

10:47
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия — о возможной натурализации его партнера по команде, француза Самюэля Жиго.

— Не знаю, мне о таких планах Самуэль не сообщал, — приводит пресс-служба красно-белых слова Джикии. — Если скажет, то обсудим. Пока только слухи.

Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 27-летний защитник провел за красно-белых 12 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-11-20-georgiy_dzhikiya_mozhet_v_den_rozhdeniya_mne_doveryat_probit_shtrafnoy/

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