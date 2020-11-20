Джикия — о Жиго в сборной России: «Пока это только слухи»
10:47
Защитник «Спартака» Георгий Джикия — о возможной натурализации его партнера по команде, француза Самюэля Жиго.
— Не знаю, мне о таких планах Самуэль не сообщал, — приводит пресс-служба красно-белых слова Джикии. — Если скажет, то обсудим. Пока только слухи.
Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 27-летний защитник провел за красно-белых 12 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-11-20-georgiy_dzhikiya_mozhet_v_den_rozhdeniya_mne_doveryat_probit_shtrafnoy/
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю