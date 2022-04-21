Джикия хочет, чтобы Бакаев продлил контракт со «Спартаком»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что рассчитывает на продление контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Хочу ли я, чтобы с Бакаевым продлили контракт? Да, очень сильно. Что для этого нужно? Подписать контракт. От кого это зависит? Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрясающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх. И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всем остальным, такой игрок необходим «Спартаку», — приводит «РБ Спорт» слова Джикии.

25-летний Бакаев — воспитанник «Спартака». Контракт россиянина с клубом действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Бакаев забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 30 играх за «Спартак». Вчера, 20 апреля, футболист стал автором победного мяча в игре 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).