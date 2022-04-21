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Джикия хочет, чтобы Бакаев продлил контракт со «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что рассчитывает на продление контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Хочу ли я, чтобы с Бакаевым продлили контракт? Да, очень сильно. Что для этого нужно? Подписать контракт. От кого это зависит? Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрясающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх. И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всем остальным, такой игрок необходим «Спартаку», — приводит «РБ Спорт» слова Джикии.

25-летний Бакаев — воспитанник «Спартака». Контракт россиянина с клубом действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Бакаев забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 30 играх за «Спартак». Вчера, 20 апреля, футболист стал автором победного мяча в игре 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-dzhikiya-ochen-sil-no-hochu-chtoby-bakaev-prodlil-kontrakt-takoj-igrok-neobhodim-spartaku/
Георгий Джикия
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
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