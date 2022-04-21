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Черевченко: «Это я дал «Химкам» второй шанс, что вернулся, а не они мне. Сейчас жалею»

Черевченко заявил, что это он дал «Химкам» второй шанс, когда вернулся, а не они ему
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о том, почему после увольнения решил снова вернуться в клуб.

В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.

«Это я им дал второй шанс, что вернулся туда, а не они мне. Дал руководству шанс, чтобы они все исправили: и финансирование, и все остальное. Это глупо. Сейчас жалею, что вернулся туда. Это в первый раз в жизни. Я вернулся не к руководителям — я вернулся к футболистам, которые приходили под меня в команду. Не мог их бросить. Летом я хотел уходить из клуба всем тренерским штабом. Потому что были вещи, которые нам не нравились. Мы не хотели ехать на следующий сбор», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Сейчас «Химки» возглавляет Сергей Юран. Под его руководством команда сыграла 7 матчей в РПЛ, в которых три раза выиграла, дважды сыграла вничью, и дважды проиграла.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 25 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-himki-ya-vozvrashhalsya-k-futbolistam-cherevchenko-o-semi-operatsiyah-na-kolene-transfere-v-marsel-i-bolezni-pered-spartakom/
Игорь Черевченко
Футбол
РПЛ
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Черевченко рассказал, сколько стоил штраф за опоздание в «Химках»
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
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