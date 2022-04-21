Черевченко: «Это я дал «Химкам» второй шанс, что вернулся, а не они мне. Сейчас жалею»

Черевченко заявил, что это он дал «Химкам» второй шанс, когда вернулся, а не они ему

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о том, почему после увольнения решил снова вернуться в клуб.

В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.

«Это я им дал второй шанс, что вернулся туда, а не они мне. Дал руководству шанс, чтобы они все исправили: и финансирование, и все остальное. Это глупо. Сейчас жалею, что вернулся туда. Это в первый раз в жизни. Я вернулся не к руководителям — я вернулся к футболистам, которые приходили под меня в команду. Не мог их бросить. Летом я хотел уходить из клуба всем тренерским штабом. Потому что были вещи, которые нам не нравились. Мы не хотели ехать на следующий сбор», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Сейчас «Химки» возглавляет Сергей Юран. Под его руководством команда сыграла 7 матчей в РПЛ, в которых три раза выиграла, дважды сыграла вничью, и дважды проиграла.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 25 матчах.