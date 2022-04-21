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Экс-врач «Спартака» назвал сроки восстановления игрока «Сочи» Родриго после стычки с Кухтой

Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Спортивный врач Лю Хуншен прокомментировал для «СЭ» травму игрока «Сочи» Родриго.

«Если у него есть трещина в ребрах, то мы его долго не увидим на футбольном поле. Срок? Больше месяца точно. Если же у Родриго обычный ушиб, то где-то через недельку он уже будет в строю», — сказал Лю «СЭ».

17 апреля Родриго и форвард «Локомотива» Кухта получили красные карточки за неспортивное поведение. Оба футболиста после удаления едва не устроили потасовку.

Позже в «Сочи» объяснили поведение Родриго после удаления и рассказали о травме игрока.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
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