Экс-врач «Спартака» назвал сроки восстановления игрока «Сочи» Родриго после стычки с Кухтой

Спортивный врач Лю Хуншен прокомментировал для «СЭ» травму игрока «Сочи» Родриго.

«Если у него есть трещина в ребрах, то мы его долго не увидим на футбольном поле. Срок? Больше месяца точно. Если же у Родриго обычный ушиб, то где-то через недельку он уже будет в строю», — сказал Лю «СЭ».

17 апреля Родриго и форвард «Локомотива» Кухта получили красные карточки за неспортивное поведение. Оба футболиста после удаления едва не устроили потасовку.

Позже в «Сочи» объяснили поведение Родриго после удаления и рассказали о травме игрока.