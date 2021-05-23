Дюпин выбрал лучшего игрока РПЛ

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин назвал лучшего футболиста Тинькофф чемпионата России и объяснил, кто помог этому игроку сделать скачок в развитии.

— Кто лучший игрок чемпионата?

— Я выберу Хвичу. Если бы не травма он бы ещё лучше себя проявил и набил себе цену. Я за ним слежу на всех тренировках. Всем понятно, что это актив для клуба, на котором можно заработать. Это нормально для Европы, все так зарабатывают. У нас хороший селекционный отдел, который найдёт ещё талантов.

— Какова роль Слуцкого в прогрессе его развития?

— Он его раскрепостил, и он заиграл. Хвича как ребенок, отбери у него любимую игрушку (мяч), и он будет плакать. Слуцкий дает ему свободу.

— К вам успех пришёл немного поздно. Как вы к этому относитесь?

— Не думаю об этом. Недавно говорил с другом, который сказал, что я стал крутой. Я ответил, что я остаюсь такой, каким был.

— Ролик поздравления Слуцкому взорвал интернет. В сборной что-то подобное возможно?

— У нас в клубе очень открытая атмосфера, мы стараемся креативить для болельщиков. В сборной чуть-чуть другое, тут нужно серьезно работать для достижения цели.

(Максим Алланазаров)