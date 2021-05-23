У Паршивлюка не сработает опция автоматического продления контракта с «Динамо»
15:36
По данным «СЭ», контракт защитника Сергея Паршивлюка с «Динамо» завершается нынешним летом.
В 2019-м году игрок заключил с бело-голубыми соглашение по схеме «2+1», при этом опция автоматического продления на третий сезон не сработала — у 32-летнего защитника не набралось достаточное количество игрового времени. При этом, весьма вероятно, футболисту будет предложен новый контракт.
В нынешнем сезоне Паршивлюк сыграл за «Динамо» в РПЛ 22 матча.
(Константин Алексеев)
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