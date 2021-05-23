У Паршивлюка не сработает опция автоматического продления контракта с «Динамо»

По данным «СЭ», контракт защитника Сергея Паршивлюка с «Динамо» завершается нынешним летом.

В 2019-м году игрок заключил с бело-голубыми соглашение по схеме «2+1», при этом опция автоматического продления на третий сезон не сработала — у 32-летнего защитника не набралось достаточное количество игрового времени. При этом, весьма вероятно, футболисту будет предложен новый контракт.

В нынешнем сезоне Паршивлюк сыграл за «Динамо» в РПЛ 22 матча.

(Константин Алексеев)