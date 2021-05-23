Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У Паршивлюка не сработает опция автоматического продления контракта с «Динамо»

15:36
Сергей Паршивлюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Паршивлюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», контракт защитника Сергея Паршивлюка с «Динамо» завершается нынешним летом.

В 2019-м году игрок заключил с бело-голубыми соглашение по схеме «2+1», при этом опция автоматического продления на третий сезон не сработала — у 32-летнего защитника не набралось достаточное количество игрового времени. При этом, весьма вероятно, футболисту будет предложен новый контракт.

В нынешнем сезоне Паршивлюк сыграл за «Динамо» в РПЛ 22 матча.

(Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 22 мая
"Нет кокаина": победитель Евровидения опроверг употребление наркотиков
Танцор «спас» выступление Натальи Гордиенко на «Евровидении»
Основателя NEXTA задержали в Минске после экстренной посадки самолета

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд